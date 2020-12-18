Кабмин компенсирует хлебопекам часть затрат

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила, в соответствии с которыми хлебопекам компенсирует часть затрат на производство. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

«Размер возмещения составит 2 тысячи рублей за тонну хлеба и хлебобулочных изделий с коротким сроком хранения (до пяти суток)», — говорится в документе.

Подчеркивается, что получающие компенсации производители должны зафиксировать цены на хлеб.

Небольшие предприятия, выпекающие около 15 тонн хлеба в сутки, получат поддержку около 1 миллиона рублей за месяц работы, крупные предприятия (от 60 тонн продукции в сутки) — более 3,6 миллиона рублей.

Решение направлено на то, чтобы снизить цены на хлеб.

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