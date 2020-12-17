Выплаты к Новому году получат 16 миллионов детей

Новогоднюю выплату в размере пяти тыс. руб. получат больше 16 млн детей, заявил глава Минтруда Антон Котяков. Об этом пишет РИА «Новости».

«То есть подчеркну, что (если) по состоянию на сегодняшний день ребенку не исполнилось восемь лет, то такие семьи будут претендовать на соответствующую выплату», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что семьи с детьми до семи лет включительно получат новогоднюю выплату.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Семьям с маленькими детьми выплатят по 5 тысяч рублей на Новый год

— Путин подписал указ о единовременной выплате 5 тыс. рублей семьям с детьми до 8 лет