В Сбере предупредили о возможном росте процентных ставок из-за цифрового рубля

Процентные ставки могут вырасти после введения цифрового рубля. Об этом рассказал зампред правления Сбербанка Анатолий Попов, передает ТАСС.

Он пояснил, что последствия введения цифровой валюты будут зависеть от ее популярности.

Тем не менее, если хотя бы 10% денег покинут банковскую систему и уйдут в цифровой рубль, то рост процентных ставок может сложиться на уровне 0,5%.

Попов добавил, что в Сбере такие оценки считают вполне реалистичными.

Ранее Банк России заявил, что цифровой рубль может стать новой формой денег наряду с наличными и безналичными.