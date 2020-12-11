En+ Group начала замену второго гидроагрегата на Иркутской ГЭС

Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и возобновляемой электроэнергии, сообщила в пятницу о начале замены гидроагрегата №1 на Иркутской ГЭС. Как отметили в компании, детали нового гидроагрегата уже прибыли на станцию.

Так, на монтажную площадку ГЭС с сызранского завода АО «Тяжмаш» уже доставлены вал будущей турбины, корпус рабочего колеса и шесть лопастей общим весом свыше 170,5 т. Все детали для замены гидроагрегата на Иркутской ГЭС уникальны, изготовлены на заводе по спецзаказу En+ Group. Оборудование доставляли специальной техникой. Специалисты ГЭС вместе с представителями основной подрядной организации «ЕвроСибЭнерго-Инжиниринг» уже начали подготовку к демонтажу гидроагрегата №1.

Как ранее сообщалось, в ноябре компания запустила на Иркутской ГЭС после замены новый агрегат №2.

«Запустив в работу первый новый гидроагрегат на Иркутской ГЭС, мы не снижаем темпов реализации проекта модернизации оборудования ГЭС», — подчеркнул руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков.

Напротив, по его словам, это позволит повысить эффективность работы ГЭС, увеличит мощность станции еще на 23 МВт, даст возможность снизить расходы на проведение ремонтных работ, улучшить рабочие характеристики агрегатов и станций в целом, а также повысит безопасность объекта.

Обновление Иркутской ГЭС — часть начатой по предложению Олега Дерипаски масштабной программы модернизации «Новая энергия», реализуемой на ГЭС Ангаро-Енисейского каскада, входящих в En+ Group. Приоритет программы стоимостью 21 млрд руб. — повышение надёжности и безопасности.