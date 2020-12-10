Источник: власти ограничили цены на сахар и подсолнечное масло

Правительство рекомендовало бизнесу установить предельные цены на сахар и подсолнечное масло. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на свои источники.

По информации агентства, розничная цена сахара не должна превышать 45 рублей за килограмм, а оптовая — 36 рублей.

Для подсолнечного масла власти рекомендовали установить предел розничной цены на уровне 110 рублей и оптовой — 95 рублей за литр.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин раскритиковал министров за то, что те «упустили ситуацию» и допустили рост цен на еду.

Он потребовал принять срочные меры для стабилизации ситуации.

До этого президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность ростом цен на базовые продукты. Он призвал не допустить ситуации, при которой у россиян не будет хватать денег на еду.