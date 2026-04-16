Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Силовики задержали подозреваемого в двойном убийстве в Московской области

Telegram-канал Прокуратура Московской области

Силовики задержали подозреваемого в двойном убийстве в поселке Большие Вяземы Московской области. Об этом сообщает Прокуратура столичного региона в Telegram-канале.

«В рамках следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий личность мужчины, причастного к совершению преступления, установлена. Им оказался 30-летний уроженец Чувашской Республики, работавший в строительной организации совместно с потерпевшими», — сказано в сообщении.

Мужчине уже предъявили обвинение, в ближайшее время решится вопрос об избрании ему меры пресечения.

14 апреля правоохранители нашли в квартире тела двоих мужчин 1986 года рождения с множественными колото-резаными ранениями.

10 апреля в Смоленске произошел подобный инцидент. Мужчину без признаков жизни обнаружили возле подъезда многоэтажки.

По предварительным данным, мотивом могло стать хищение денег. Однако, по информации РЕН ТВ, в квартире убитого следов ограбления не обнаружили. Подозреваемым считается 32-летний Никита З., которого сейчас активно разыскивает полиция. Обстоятельства убийства уточняются.

Ранее москвичка по заданию мошенников пыталась убить пенсионерку.

 
Теперь вы знаете
Заболел — лишился прав. Какие лекарства нельзя пить за рулем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
