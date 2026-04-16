Силовики задержали подозреваемого в двойном убийстве в Московской области

Прокуратура: задержан фигурант дела о двойном убийстве в поселке Большие Вяземы

Силовики задержали подозреваемого в двойном убийстве в поселке Большие Вяземы Московской области. Об этом сообщает Прокуратура столичного региона в Telegram-канале.

«В рамках следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий личность мужчины, причастного к совершению преступления, установлена. Им оказался 30-летний уроженец Чувашской Республики, работавший в строительной организации совместно с потерпевшими», — сказано в сообщении.

Мужчине уже предъявили обвинение, в ближайшее время решится вопрос об избрании ему меры пресечения.

14 апреля правоохранители нашли в квартире тела двоих мужчин 1986 года рождения с множественными колото-резаными ранениями.

10 апреля в Смоленске произошел подобный инцидент. Мужчину без признаков жизни обнаружили возле подъезда многоэтажки.

По предварительным данным, мотивом могло стать хищение денег. Однако, по информации РЕН ТВ, в квартире убитого следов ограбления не обнаружили. Подозреваемым считается 32-летний Никита З., которого сейчас активно разыскивает полиция. Обстоятельства убийства уточняются.

Ранее москвичка по заданию мошенников пыталась убить пенсионерку.