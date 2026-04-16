Польского радиста задержали по подозрению в шпионаже на Россию

Telewizja Polska: в Польше радиста Войск теробороны обвинили в шпионаже на РФ
Солдат Войск территориальной обороны задержан в Польше по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир Telewizja Polska S.A.

Источники в польской прокуратуре заявили телеканалу, что задержанный — это радист Ярослав К. из города Познань, обвиняемый в сотрудничестве с иностранной разведкой.

Расследование в отношении радиста вела Служба военной контрразведки, дело курирует военная прокуратура Познани, а задержание проводилось сотрудниками Агентства внутренней безопасности.

Ярославу К. вменяют ст. 130 УК Польши, максимальное наказание по которой — пожизненное лишение свободы.

При этом суд, рассматривая меру пресечения для задержанного, не стал помещать его под стражу и отправил под домашний арест. Прокурор уже подал жалобу на это решение, подчеркивая, что оно не соответствует тяжести предъявляемых радисту обвинений.

Войска территориальной обороны Польши появились в 2016 году, их задачей является обеспечение защиты и поддержки жителей страны в чрезвычайных ситуациях.

Ранее двух подозреваемых в шпионаже на РФ задержали в Германии.

 
