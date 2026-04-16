В МИД Франции рассказали, кому «Хезболла» должна передать имеющееся оружие

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что шиитское движение «Хезболла» должно передать имеющееся в его распоряжении оружие правительству Ливана. Его слова передает телеканал BFMTV.

«Режим прекращения огня должен быть распространен на Ливан, <…> что позволит запустить упорядоченный процесс разоружения «Хезболлы», которая должна сдать свое оружие ливанским властям», — пояснил Барро.

Французский министр считает, что сдача оружия шиитским движением позволит урегулировать конфликт между Израилем и Ливаном, длящийся десятилетия.

14 апреля в США прошли переговоры по урегулированию конфликта между Израилем и Ливаном. В состав американской делегации вошли государственный секретарь Марко Рубио, посол в Бейруте Мишель Исса и советник госдепартамента Майкл Нидхэм. Делегации Израиля и Ливана возглавили послы Йехиэль Лейтер и Нада Хамаде Моавад.

При этом Рубио заявил, что США осознают, что на переговорах по урегулированию конфликта придется работать, учитывая «десятилетия истории и сложностей».

Ранее армия Ливана выступила против разоружения «Хезболлы».