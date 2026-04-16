Друг Macan насобирал штрафов на имя певца

Mash: друг Macan накатал штрафов на 120 тысяч рублей на его BMW M5

Друг Macan получил штрафов на 120 тыс. рублей, когда ездил по Москве на BMW M5 музыканта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Перед уходом в армию Андрей Косолапов пытался продать машину, но не вышло, поэтому дал приятелю покататься. Тот радостно ездит до сих пор и стабильно собирает штрафы по 30-35к в месяц. Платить их никто не спешит, долг растет», – говорится в публикации.

По данным канала, основная часть нарушений — жесткие превышения скорости, часто более чем на 80 км/ч. Камеры регулярно фиксируют автомобиль на маршрутах в сторону Мытищ и на Симферопольском шоссе.

До этого сообщалось, что чемпион Кузбасса по пауэрлифтингу Александр Пожидаев разбился в аварии в Таиланде после звонка мошенников. Перед ДТП водителю позвонили злоумышленники, которые сообщили о кончине отца и упрекнули мужчину в том, что он не приехал на церемонию прощания. Спортсмен поверил мошенникам и «на эмоциях рванул» на байке по ночной Паттайе.

Ранее иномарка с россиянином пробила бетонный блок и попала на видео.