Иностранец пострадал при атаке ВСУ на танкер в территориальных водах России

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали нефтяной танкер в территориальных водах России. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, заявление которой опубликовано в Telegram-канале ведомства.

По ее словам, судно шло под флагом Республики Либерия. Капитан, который является гражданином Турции, получил ранения.

«Он госпитализирован», — подчеркнула Петренко.

Также официальный представитель СК рассказала, что следователи возбудили уголовное дело по факту массированных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданские объекты в Краснодарском крае. Регион подвергся налету дронов в ночь на 16 апреля. Как сообщила Петренко, в Туапсе выявили повреждения частных домовладений, гражданских судов и еще нескольких объектов. В Сочи были повреждены частные дома и здание детского сада.

Губернатор края Вениамин Кондратьев заявил, что в Новороссийске обломки сбитых БПЛА упали на гражданское судно. На борту произошло возгорание, пострадал один человек. Раненого доставили в больницу.

Ранее российский депутат призвал жестко ответить на атаку ВСУ на Туапсе.