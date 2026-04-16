Карпина предложили назначить главным над всеми тренерами в России

Экс-футболист Кавазашвили: Карпина надо сделать главным над всеми тренерами

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили предложил сделать Валерия Карпина главным над всеми тренерами в России, передает «Советский спорт».

«Карпина надо сделать главным над всеми тренерами России. Главный тренер сборной должен советовать наставникам клубов ставить в основной состав футболистов, которые считаются кандидатами в национальную команду», — сказал Кавазашвили, отметив, что такая практика была в СССР.

«Могли сказать, чтобы какой-то мальчик играл в составе. Но нажима на главного тренера не было. Раньше и легионеров в командах не было, поэтому было проще», — добавил Кавазашвили.

27 марта сборная России обыграла Никарагуа. Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», завершилась с результатом 3:1.

К моменту перерыва сборная России вела со счетом 2:1. В раздевалке Карпин произнес экспрессивную речь с использованием матерных слов. После публикации видео с руганью тренера подвергли критике.

Карпин родился в Эстонии, длительное время он являлся тренером в Испании. В данный момент он возглавляет сборную России с 2021 года. Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. Национальная команда пропустила ЧМ-2022, чемпионат Европы-2024 и рискует не сыграть на мундиале летом 2026 года.

