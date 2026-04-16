Мальчик на глазах учительницы выпал из окна школы в Казани

В Казани мальчик выпал из окна школы на глазах учительницы

В Казани ребенок выпал из окна школы. Об этом сообщает Telegram-канал «Казань на максималках».

Инцидент произошел в школе №98 на улице Амирхана Еники. По словам очевидцев, учащийся четвертого класса выпал из окна третьего этажа — его увезли на машине скорой помощи.

Telegram-канал Mash Iptash сообщает, что падение мальчика произошло в присутствии классной руководительницы — в этот момент она была в кабинете. Предварительно, учительница взяла класс недавно, так как предыдущий педагог уволилась.

В данный момент ребенок находится в больнице, его состояние оценили как тяжелое. Директор школы отказался комментировать случившееся.

