Ученые предупредили о скрытой причине болезней сердечных клапанов

Ощущение одиночества может быть связано с повышенным риском заболеваний сердечных клапанов. К такому выводу пришли ученые из Китая и Нидерландов. Результаты исследования опубликованы в Journal of the American Heart Association (JAHA).

В работу включили данные более 460 тысяч участников проекта UK Biobank. Это долгосрочное проспективное британское исследование, в котором собраны биологические образцы и данные о здоровье более чем полумиллиона людей.

За состоянием здоровья испытуемых наблюдали в среднем почти 14 лет, фиксируя случаи дегенеративных заболеваний клапанов сердца — состояний, при которых нарушается нормальный кровоток из-за сужения или неполного закрытия клапанов.

Анализ показал, что у людей, испытывающих выраженное одиночество, риск таких заболеваний был на 19% выше. В частности, вероятность сужения аортального клапана увеличивалась на 21%, а недостаточности митрального клапана — на 23%. Аортальный клапан регулирует кровоток между левым желудочком и аортой — главным сосудом, по которому кровь разносится по телу. Митральный клапан обеспечивает однонаправленный ток крови и предотвращает ее обратный заброс.

При этом важным оказался именно субъективный опыт: формальная социальная изоляция — например, малое количество контактов — не показала значимой связи с риском.

Связь сохранялась даже с учетом других факторов риска, включая курение, избыточный вес и низкую физическую активность. При этом ученые отмечают, что часть эффекта может объясняться образом жизни: у одиноких людей чаще встречаются неблагоприятные поведенческие привычки.

Авторы подчеркивают, что одиночество может влиять не только на психическое, но и на физическое здоровье. По их мнению, внимание к этому фактору может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и необходимость хирургического лечения в будущем.

Ранее были названы продукты, одновременно полезные для кишечника и сердца.