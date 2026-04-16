Матвиенко встретилась с Эрдоганом

Эрдоган и Матвиенко начали встречу в Стамбуле

Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и председателя Совфеда России Валентины Матвиенко началась в Стамбуле. Об этом сообщила пресс-служба Совета Федерации.

«Во дворце Долмабахче началась встреча между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко», — сказали там.

16 апреля российская парламентская делегация во главе с Матвиенко приняла участие в открытии 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в Стамбуле.

В Совфеде отметили, что в рамках общей дискуссии пленарного заседания Ассамблеи, которая в этом году посвящена теме «Укрепление надежды, обеспечение мира и справедливости для будущих поколений», было запланирована выступления председателя Совета Федерации. Кроме того, сообщалось, что Матвиенко проведет ряд двусторонних встреч «на полях» форума.

Ранее Эрдоган пригрозил Израилю войной.