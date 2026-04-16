Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянин после пьяной ссоры погубил друга, пустив в ход пилку для ногтей и кувшин

Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

На Алтае 38-летний мужчина после пьяной ссоры погубил друга, используя пилку для ногтей и кувшин в качестве оружия. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 11 апреля в городе Яровое, когда фигурант коротал время в гостях у 27-летнего друга — они распивали спиртное. В какой-то момент беседа переросла в словесную перепалку, а затем и в рукопашную.

В какой-то момент гость схватил маникюрную пилочку и стеклянный кувшин и нанес этими предметами множественные ранения хозяину квартиры, затем перекрыл ему кислород. Хозяин жилища не выжил.

Прибывшие на место стражи порядка задержали нападавшего, ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Сейчас он заключен под стражу.

Ранее россиянка связала мужа и заткнула ему рот куском ткани из-за обиды, и он задохнулся.

 
Теперь вы знаете
Заболел — лишился прав. Какие лекарства нельзя пить за рулем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
