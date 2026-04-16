Россиянин после пьяной ссоры погубил друга, пустив в ход пилку для ногтей и кувшин

На Алтае мужчина погубил друга, пустив в ход пилку для ногтей и кувшин

На Алтае 38-летний мужчина после пьяной ссоры погубил друга, используя пилку для ногтей и кувшин в качестве оружия. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 11 апреля в городе Яровое, когда фигурант коротал время в гостях у 27-летнего друга — они распивали спиртное. В какой-то момент беседа переросла в словесную перепалку, а затем и в рукопашную.

В какой-то момент гость схватил маникюрную пилочку и стеклянный кувшин и нанес этими предметами множественные ранения хозяину квартиры, затем перекрыл ему кислород. Хозяин жилища не выжил.

Прибывшие на место стражи порядка задержали нападавшего, ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Сейчас он заключен под стражу.

Ранее россиянка связала мужа и заткнула ему рот куском ткани из-за обиды, и он задохнулся.