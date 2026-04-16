Война США и Израиля против Ирана
В Госдуме объяснили, почему Россия изменила время нанесения ударов по Украине

Станислав Красильников/РИА Новости

Переход армии России на обстрелы украинских критически важных объектов в течение всего времени суток нужен для повышения эффективности ударов. Об этом «Газете.Ru» заявил генерал-лейтенант, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

«Цель единственная – достичь эффективности этих ударов», — подчеркнул он.

По словам Соболева, в последнее время Украина повысила интенсивность ударов по территории России с помощью европейских стран, в первую очередь Великобритании и Германии.

Россия отвечает на увеличение обстрелов со стороны Украины, указал парламентарий. С точки зрения Соболева, ВС РФ в первую очередь необходимо интенсифицировать удары по коммуникациям, по средствам противовоздушной обороны, а также электростанциям.

До этого спикер ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что Вооруженные силы России использовали новую тактику для ударов по объектам на территории Украины.

По его словам, речь идет о «фактически суточной атаке с семи утра вчерашнего дня по семи утра сегодняшнего». Он указал, что обычно Россия наносит комбинированные удары под утро, а «Калибры» и баллистика летят почти одновременно.

Ранее Зеленский пообещал «ответ» на каждый удар ВС РФ по Украине.

 
Теперь вы знаете
Заболел — лишился прав. Какие лекарства нельзя пить за рулем
