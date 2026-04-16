Компания мужчин похитила студентку, привезла в отель и изнасиловала

Молодого человека из Индии задержали за участие в групповом изнасиловании девушки. Об этом сообщает Pragativadi.

22-летний юноша был знаком с пострадавшей, которая учится в местном заведении. В день инцидента он вместе с друзьями похитил девушку и привез в отель в другом населенном пункте. Там пленницу накачали наркотиками и подвергли групповому изнасилованию.

Вечером девушка пришла в себя и обратилась в полицию. Это привело к расследованию, однако около месяца полицейские не могли поймать главного организатора. В результате его задержали на железнодорожной станции. На данный момент он находится под следствием.

Правоохранители разыскивают остальных подозреваемых. Всего в групповом изнасиловании, кроме 22-летнего организатора, подозревают троих.

До этого в Индии несовершеннолетняя под давлением возлюбленного подмешала снотворное в чай членам семьи, чтобы те не заметили ограбление, которое он планировал с друзьями.

После того, как молодые люди вынесли из дома ценности, они подвергли девушку групповому изнасилованию.

