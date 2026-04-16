Юрий Быков снимется в фильме про Басту

Актер Слава Копейкин в интервью Иде Галич сообщил, что режиссер Юрий Быков сыграет в байопике про Басту.

По словам Копейкина, Быков исполнит роль одного из продюсеров. Ксения Трейстер сыграет любовный интерес Басты. В проекте также примут участие Юрий Насонов, Чингиз Гараев, Эдуард Володин и Егор Кенжаметов. Артист уточнил, что картина расскажет о периоде молодости певца, когда тот еще не был женат.

Копейкин исполнит в проекте роль Басты. Он рассказал, что за последний год ходил на множество концертов рэп-исполнителей. Он дважды посетил выступление Басты.

«Недавно, уже будучи утвержденным на эту роль, опять сходил на Басту. Уже просто для наблюдения, как он это желает. Уже зашел и в гримерку, и пообщались. Он какой-то такой по общению. Невероятный человек. И простой, и непростой. Вот правда, человек – глыба», — поделился актер.

Слава Копейкин стал известен по роли Турбо в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». В январе 2026-го актер признался в беседе с kp.ru, что фанаты проекта путают его с Никитой Кологривым из-за внешнего сходства.

Ранее звезда «Слова пацана» похудел на 12 кг ради роли Басты.