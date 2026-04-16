Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

Юрий Быков снимется в фильме про Басту

Кадр из видео/ ТЕЛЕГА Online/RuTube

Актер Слава Копейкин в интервью Иде Галич сообщил, что режиссер Юрий Быков сыграет в байопике про Басту.

По словам Копейкина, Быков исполнит роль одного из продюсеров. Ксения Трейстер сыграет любовный интерес Басты. В проекте также примут участие Юрий Насонов, Чингиз Гараев, Эдуард Володин и Егор Кенжаметов. Артист уточнил, что картина расскажет о периоде молодости певца, когда тот еще не был женат.

Копейкин исполнит в проекте роль Басты. Он рассказал, что за последний год ходил на множество концертов рэп-исполнителей. Он дважды посетил выступление Басты.

«Недавно, уже будучи утвержденным на эту роль, опять сходил на Басту. Уже просто для наблюдения, как он это желает. Уже зашел и в гримерку, и пообщались. Он какой-то такой по общению. Невероятный человек. И простой, и непростой. Вот правда, человек – глыба», — поделился актер.

Слава Копейкин стал известен по роли Турбо в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». В январе 2026-го актер признался в беседе с kp.ru, что фанаты проекта путают его с Никитой Кологривым из-за внешнего сходства.

Ранее звезда «Слова пацана» похудел на 12 кг ради роли Басты.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!