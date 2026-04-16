Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Наука

Ученые пытаются понять, почему в Европе резко выросло число рыжеволосых

ZaitsevMaksym/Shutterstock/FOTODOM

Число светлокожих рыжеволосых людей в Европе резко растет, и ученые не знают почему. Это показало исследование группы специалистов из Гарвардского университета, сообщает Daily Mail.

«Рыжеволосые, которых дразнили на школьной площадке, теперь смеются последними – исследование показало, что их численность резко возрастает благодаря естественному отбору. Исследователи обнаружили, что человечество продолжает эволюционировать, причем гораздо быстрее, чем считалось ранее», — говорится в публикации.

Анализ ДНК показывает, что за последние 10 000 лет ген имбиря стал более распространенным среди европейцев, говорится в исследовании. К другим вариантам, которые, по-видимому, стали встречаться чаще, относятся светлый тон кожи, меньшая вероятность облысения по мужскому типу, более быстрая походка и более высокий интеллект.

«Возможно, рыжие волосы были полезны 4000 лет назад. Или, может быть, они появились вместе с более важной чертой характера», — пишут исследователи.

К числу дополнительных признаков, получивших распространение вместе с рыжими волосами, относятся предрасположенность к целиакии, иммунитет к ВИЧ , устойчивость к проказе, более низкий риск ревматоидного артрита и более низкий процент жировой массы тела.

Ранее в Британии обнаружили уникальные «следы» присутствия неандертальцев.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!