Ученые пытаются понять, почему в Европе резко выросло число рыжеволосых

Число светлокожих рыжеволосых людей в Европе резко растет, и ученые не знают почему. Это показало исследование группы специалистов из Гарвардского университета, сообщает Daily Mail.

«Рыжеволосые, которых дразнили на школьной площадке, теперь смеются последними – исследование показало, что их численность резко возрастает благодаря естественному отбору. Исследователи обнаружили, что человечество продолжает эволюционировать, причем гораздо быстрее, чем считалось ранее», — говорится в публикации.

Анализ ДНК показывает, что за последние 10 000 лет ген имбиря стал более распространенным среди европейцев, говорится в исследовании. К другим вариантам, которые, по-видимому, стали встречаться чаще, относятся светлый тон кожи, меньшая вероятность облысения по мужскому типу, более быстрая походка и более высокий интеллект.

«Возможно, рыжие волосы были полезны 4000 лет назад. Или, может быть, они появились вместе с более важной чертой характера», — пишут исследователи.

К числу дополнительных признаков, получивших распространение вместе с рыжими волосами, относятся предрасположенность к целиакии, иммунитет к ВИЧ , устойчивость к проказе, более низкий риск ревматоидного артрита и более низкий процент жировой массы тела.

Ранее в Британии обнаружили уникальные «следы» присутствия неандертальцев.