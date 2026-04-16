Ермак не пришел на заседание антикоррупционного суда

Violeta Santos Moura/Reuters

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак не пришел на заседание антикоррупционного суда по делу о нелегальной схеме с бизнесменом Тимуром Мидичем. Об этом сообщило издание «Украинская правда».

Согласно информации собеседников в политических кругах, вызов на заседание ВАКС получили и Ермак, и Миндич. По данным газеты, это первый публичный случай, когда Ермак появляется в одном контексте с другим приближенным к президенту Украины Владимиру Зеленскому фигурантом дела. Оба на заседание не явились. Ермак, как пишет издание, находится на Украине и возглавляет один из комитетов Национальной ассоциации адвокатов.

Ермака отправили в отставку с поста главы офиса президента Украины 28 ноября 2025 года. Это произошло после обысков в рамках коррупционного дела. На следующий день в интервью New York Post он заявил о планах отправиться в зону боевых действий, заявив, что его «опозорили», а знавшие правду соратники не поддержали его.

Позже Ермак передумал уходить на фронт. Как сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, он не обращался ни в один из территориальных центров комплектования (ТЦК), чтобы добровольно отправиться в зону проведения боевых действий, несмотря на ранее сделанное заявление.

Ранее Ермаку запретили покидать Украину.

 
