Власти установили предельные цены на сахар и подсолнечное масло
Власти порекомендовали бизнесу придерживаться определенного уровня цен на подсолнечное масло и сахар. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на свои источники.
По данным агентства, сахар в розницу должен стоить не более 45 рублей за килограмм, а масло — не более 110 рублей за литр.
Оптовые цены на сахар и масло, согласно распоряжению властей, не должны превышать 36 рублей и 95 рублей соответственно.
До этого премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал правительство из-за подорожания продуктов и поручил стабилизировать ситуацию.
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