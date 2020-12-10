Власти установили предельные цены на сахар и подсолнечное масло

Власти порекомендовали бизнесу придерживаться определенного уровня цен на подсолнечное масло и сахар. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, сахар в розницу должен стоить не более 45 рублей за килограмм, а масло — не более 110 рублей за литр.

Оптовые цены на сахар и масло, согласно распоряжению властей, не должны превышать 36 рублей и 95 рублей соответственно.

До этого премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал правительство из-за подорожания продуктов и поручил стабилизировать ситуацию.

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