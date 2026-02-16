Размер шрифта
В Германии предложили принудительно отправлять солдат в Литву

Депутат Рёвекамп: отправка немецких военных в Литву может быть принудительной
Filmbildfabrik/Shutterstock/FOTODOM

Если в немецкой армии будет недостаточно добровольцев для службы в Литве, то укомплектовать боевую бригаду можно будет принудительно. Об этом заявил председатель комитета Бундестага по обороне Томас Рёвекамп изданию RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

«Бундесвер полагается на добровольцев, и это остается правильным принципом. Но если этого недостаточно для выполнения миссии в области безопасности, такой как бригада в Литве, то призыв должен быть обязательным», — считает он.

По словам депутата, если человек выбирает военную карьеру и берет на себя «ответственность за защиту мира, свободы и союзников», то эта ответственность «не заканчивается на национальной границе», а включает и «службу там, где сдерживание обеспечивает мир» — как, например, в Литве.

В мае 2025 года СМИ сообщили о том, что Германия впервые со времен нацистов отправила свои войска в другую страну, а именно в Литву. Еще в декабре 2023 года министры обороны Литвы и ФРГ подписали план по развертыванию немецкой бригады в прибалтийской республике к 2027 году.

После этого генерал Бундесвера Эрхард Бюлер призвал обеспечить охрану для немецких военных в Литве.

В феврале немецкий журнал Spiegel писал, что Германии не хватает добровольцев для отправки бригады в Литву. И количество солдат, пожелавших служить на восточном фланге НАТО в течение последних двух лет отстает от ожиданий.

Ранее в Германии заявили об отсутствии ракет для Киева.
 
