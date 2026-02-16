В Минобороны РФ назвали число сбитых дронов над Крымом, Азовским и Черным морями

МО: ПВО за четыре часа сбила 21 дрон над Крымом, Азовским и Черным морями

Средства противовоздушной обороны за четыре часа сбили 21 украинский беспилотник над Крымом, Азовским и Черным морями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

По информации ведомства, дроны были уничтожены в период с 16:00 мск до 20:00 мск: девять из них — над акваторией Азовского моря и по шесть над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Портал Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT также сообщал о взрывах над Анапой и Геленджиком. Местные жители рассказали, что в общей сложности слышали не менее шести взрывов в районе Анапы, Витязево и Геленджика. Над Черным морем были видны яркие вспышки, а также слышен гул мотора. По словам очевидцев, средства противовоздушной обороны сбивали воздушные цели на подлете.

15 февраля средства ПВО в течение трех часов уничтожили 49 украинских беспилотников самолетного типа над центральными регионами России. Дроны были перехвачены с 20:00 до 23:00 мск над Брянской, Калужской, Тульской, Рязанской областями и над территорией Московского региона.

Ранее ВСУ нанесли массированный удар по российскому региону.