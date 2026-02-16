Размер шрифта
Общество

Пьяная россиянка ударила сожителя ножом после пощечины

В Амурской области женщина вонзила нож в грудь сожителю из-за пощечины
Виталий Белоусов/РИА Новости

В Амурской области 48-летняя жительница поселка Архара ударила возлюбленного ножом в грудь во время ссоры, пострадавшего спасти не удалось. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в сентябре 2025 года. Сожители распивали спиртные напитки, между ними возникла ссора. Женщина предъявила претензии возлюбленному, тот в ответ ударил ее по лицу.

Разозлившись, она схватила со стола нож и один раз ударила обидчика в грудную клетку. Спасти раненого не удалось. В суде подсудимая признала вину и раскаялась, ей назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием колонии общего режима. Также осужденная должна выплатить семье пострадавшего миллион рублей компенсации.

До этого в Екатеринбурге 17-летний школьник получил 4,5 года колонии за покушение на жизнь двух прохожих, пьяный юноша изрезал их ножом. На суде школьник заявил, что хотел лишь «причинить незначительный вред».

Ранее москвич напал на бывшую жену, поджег дверь и угрожал расправой.
 
