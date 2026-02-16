Пьяная россиянка ударила сожителя ножом после пощечины

В Амурской области 48-летняя жительница поселка Архара ударила возлюбленного ножом в грудь во время ссоры, пострадавшего спасти не удалось. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в сентябре 2025 года. Сожители распивали спиртные напитки, между ними возникла ссора. Женщина предъявила претензии возлюбленному, тот в ответ ударил ее по лицу.

Разозлившись, она схватила со стола нож и один раз ударила обидчика в грудную клетку. Спасти раненого не удалось. В суде подсудимая признала вину и раскаялась, ей назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием колонии общего режима. Также осужденная должна выплатить семье пострадавшего миллион рублей компенсации.

