В Новороссийске из-за угрозы атаки БПЛА включили систему оповещения

Сирены системы оповещения включили в Новороссийске из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Андрей Кравченко.

«В Новороссийске звучит сирена – сигнал «Внимание всем»! Атака беспилотников», — написал Кравченко.

Также угрозу атаки беспилотников объявили в Анапе и Геленджике.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что силы противовоздушной обороны и другие подразделения перехватили за сутки в регионе 229 украинских беспилотников.

15 февраля брянский губернатор сообщил о начале массированной атаки. К вечеру в регионе были перехвачены более 170 беспилотников самолетного типа. Под удары попали энергообъекты, в связи с чем пропало электричество и отопление в пяти муниципальных образованиях области и частично в Брянске.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее регионы России атаковали 123 БПЛА.