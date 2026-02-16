Стало известно, кто мог санкционировать задержание экс-министра энергетики Украины

Задержание бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко может быть частью политики США по принуждению президента республики Владимира Зеленского к принятию мирного соглашения. Об этом сообщает «Страна.ua».

По мнению автора публикации, команду о задержании экс-министра могли дать из США.

В публикации отмечается, что о Галущенко вспомнили накануне нового раунда переговоров по завершению российско-украинского конфликта в Женеве, а также после заявлений Зеленского на Мюнхенской конференции, где тот отверг уступки по Донбассу.

«По данной версии, через задержание Галущенко Зеленскому послан очередной сигнал, что конец для него лично может быть совсем не победным, причем уже в самое ближайшее время», — говорится в публикации.

15 февраля издание «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщило о задержании Галущенко при попытке уехать из страны.

Галущенко занимал пост министра энергетики с 2021 по 2025 год. Затем он несколько месяцев в прошлом году возглавлял минюст Украины, пока не был уволен из-за причастности к коррупционной схеме в сфере энергетики бизнесмена и «кошелька» украинского лидера Тимура Миндича. За отставку Галущенко проголосовали 323 депутата Верховной рады.

Ранее Галущенко предъявили обвинение в отмывании денег.