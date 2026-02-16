Размер шрифта
Названа группа людей с высоким риском смерти от инфекций

The Lancet: ожирение повышает риск смерти от инфекций
Избыточная масса тела значительно повышает риск тяжелых бактериальных и вирусных инфекций, а также смерти от них. К такому выводу пришли ученые из Финляндии. Результаты крупного международного исследования опубликованы в журнале The Lancet.

Исследование показало четкую зависимость «доза-эффект»: чем выше индекс массы тела, тем выше вероятность госпитализации или летального исхода из-за инфекции. У людей с ожирением III степени риск тяжелых инфекций оказался почти втрое выше по сравнению с теми, кто имеет нормальный вес. Однако даже при менее выраженном ожирении вероятность серьезных инфекционных осложнений была в среднем на 30-40% выше.

Связь сохранялась после учета образа жизни, социально-экономических факторов и сопутствующих заболеваний. Аналогичные результаты были получены при оценке не только ИМТ, но и окружности талии и соотношения талии к росту.

Повышенный риск наблюдался в отношении почти всех типов инфекций. Особенно выраженной оказалась связь с вирусными заболеваниями, включая острые респираторные инфекции и COVID-19. Также чаще регистрировались бактериальные инфекции, в том числе инвазивные формы. Наиболее сильная ассоциация выявлена для инфекций кожи и мягких тканей — их риск увеличивался почти в три раза.

Авторы отмечают, что ожирение влияет на иммунную систему, поддерживает хроническое воспаление и нарушает обмен веществ, что может снижать способность организма противостоять патогенам. Дополнительный анализ показал: у людей, набравших вес до уровня ожирения, риск инфекций возрастал, тогда как снижение массы тела сопровождалось умеренным уменьшением вероятности тяжелых осложнений.

Ранее ученая рассказала, стоит ли ждать пандемии оспы обезьян.
 
