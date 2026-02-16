Россиянам рассказали, как вернуть деньги за навязанную подписку

Россияне могут вернуть деньги за подписку, если согласие на нее было написано мелким шрифтом или стояло автоматически. Об этом «Газете.Ru» рассказала старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Чирикова, отметив, что пользователи также имеют право на возврат части средств при досрочном прекращении подписки.

«Юридически подписка чаще всего укладывается в конструкцию абонентского договора по статье 429.4 ГК РФ, когда человек платит периодически за право требовать доступ или сервис, даже если почти не пользуется им. Но это не означает, что сервис может списывать деньги как угодно. В отношениях с потребителем работают правила закона «О защите прав потребителей», и ключевой вопрос почти всегда один, было ли ваше согласие на платную опцию и на автопродление. Если подписку подключили без отдельного волеизъявления, например галочка уже стояла, согласие спрятали в мелком тексте, оплату привязали к основной покупке, то включается статья 16 закона «О защите прав потребителей». Она дает право отказаться от оплаты навязанных дополнительных услуг, а если деньги уже списаны, требовать возврат. С 1 сентября 2025 года в этой норме отдельно закрепили запрет механик автоматического согласия, когда сервис ставит отметки за пользователя или оформляет согласие как условие по умолчанию. Второй частый сценарий, вы сами оформили подписку, но решили прекратить. Тогда действует статья 32 закона «О защите прав потребителей» и статья 782 ГК РФ, вы вправе отказаться от услуг в любое время, а удержать можно только фактически понесенные и подтвержденные расходы, а не всю сумму просто по факту списания», — сказала она.

По словам Чириковой, если клиента не уведомили о цене и способе отмены подписки, он также имеет право потребовать возврат денег, а в случае отказа сервиса сотрудничать — обратиться в ФАС и Роспотребнадзор.

«Иногда спор строится на том, что пользователю не дали полную информацию о цене, сроке, автопродлении и способе отмены. Здесь работает статья 10 закона «О защите прав потребителей» об обязанности сообщать необходимую и достоверную информацию, а статья 12 вводит ответственность за ее отсутствие или искажение. Само усложнение отключения не делает списания законными, право на отказ по статье 32 нельзя обнулить интерфейсом. Практически правильный порядок такой: зафиксировать списание и условия подключения, направить претензию исполнителю и владельцу агрегатора с требованием отключить подписку и вернуть деньги, затем ждать срок по статье 31 закона «О защите прав потребителей». Если возврата нет, появляются дополнительные требования, неустойка за просрочку по статье 31, штраф 50% за неудовлетворение требований добровольно по статье 13, компенсация морального вреда по статье 15. Жалобы обычно подают в Роспотребнадзор, при рекламных уловках также в ФАС, а при споре с банком по операциям через его процедуры и при необходимости через интернет-приемную Банка России», — пояснила она.

