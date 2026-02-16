В Чечне отменили приговор Зареме Мусаевой

Верховный суд Чечни отменил приговор жене бывшего судьи Зареме Мусаевой по делу о дезорганизации деятельности исправительного учреждения. Информация об этом появилась в картотеке на сайте суда.

Адвокат женщины Александр Савин сообщил ТАСС, что решение было принято после его выступления в прениях.

«Изначально мы просили отменить приговор и оправдать Зарему Мусаеву. Прокурор сначала выступил против отмены, но после моего выступления в прениях он согласился с доводами и также попросил отменить обвинительный приговор и рассмотреть дело вновь», — сказал юрист.

В июле 2023 года Ахматовский районный суд Грозного назначил Мусаевой наказание в виде 5,5 года лишения свободы по делу о нападении на сотрудника силовых структур и мошенничестве. В сентябре чеченский Верховный суд, признав наличие у женщины хронических заболеваний смягчающим обстоятельством, изменил приговор на 5 лет в колонии-поселении. В марте 2024-го приговор снова смягчили на три месяца.

Новое обвинение против Мусаевой было выдвинуто из-за инцидента, который произошел в октябре 2024 года. По данным расследования, в служебном автомобиле во время перевозки из больницы Мусаева напала на сотрудника ФСИН, поцарапала ему шею и сорвала с него погоны. Женщина не признала свою вину. По ее словам, никакого конфликта не было и версия следователей построена на недоказанных утверждениях и противоречивых фактах.

Ранее адвокат назвал тяжелым состояние Заремы Мусаевой после назначения нового срока.