Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Общество

Верховный суд учтет предложение об онлайн-трансляциях резонансных заседаний

РИА Новости: ВС учтет предложение о трансляции заседаний по резонансным делам
Shutterstock

Верховный суд намерен рассмотреть предложение депутатов Государственной Думы о введении онлайн-трансляций для судебных заседаний, вызывающих широкий общественный интерес. Об этом пишет РИА Новости.

«Изложенные предложения, направленные на повышение прозрачности и открытости правосудия, приняты во внимание и будут учтены в ходе дальнейшей аналитической деятельности Верховного Суда Российской Федерации», — отмечается в документе, подписанном заместителем председателя Верховного суда Владимиром Давыдовым. В документе отмечается, что инициатива будет рассмотрена в связи с предложением о фиксации онлайн-трансляций судебных заседаний по делам, имеющим выраженный общественный резонанс.

25 декабря депутаты Госдумы, представляющие фракцию «Новые люди», – Сардана Авксентьева, Антон Ткачев и Владимир Плякин – обратились к председателю Верховного суда РФ Игорю Краснову с инициативой организации открытых онлайн-трансляций резонансных судебных процессов.

Ранее Верховный суд планировал рассмотреть иск о запрете «Антивоенного комитета России» (организация признана нежелательной в России).
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!