Верховный суд учтет предложение об онлайн-трансляциях резонансных заседаний

Верховный суд намерен рассмотреть предложение депутатов Государственной Думы о введении онлайн-трансляций для судебных заседаний, вызывающих широкий общественный интерес. Об этом пишет РИА Новости.

«Изложенные предложения, направленные на повышение прозрачности и открытости правосудия, приняты во внимание и будут учтены в ходе дальнейшей аналитической деятельности Верховного Суда Российской Федерации», — отмечается в документе, подписанном заместителем председателя Верховного суда Владимиром Давыдовым. В документе отмечается, что инициатива будет рассмотрена в связи с предложением о фиксации онлайн-трансляций судебных заседаний по делам, имеющим выраженный общественный резонанс.

25 декабря депутаты Госдумы, представляющие фракцию «Новые люди», – Сардана Авксентьева, Антон Ткачев и Владимир Плякин – обратились к председателю Верховного суда РФ Игорю Краснову с инициативой организации открытых онлайн-трансляций резонансных судебных процессов.

Ранее Верховный суд планировал рассмотреть иск о запрете «Антивоенного комитета России» (организация признана нежелательной в России).