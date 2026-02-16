«Теперь я охотник»: Белый дом поздравил Трампа с Днем президента

Белый дом поздравил Трампа с Днем президента цитатой про охотника и жертву

Белый дом поздравил американского лидера Дональда Трампа с Днем президента. Пост опубликовали в социальной сети X.

Поздравление сопроводили открыткой, на которой разместили фотографию ноябрьской обложки журнала Time с главой Белого дома. Номер получил название «Мир Трампа». Под изображением приведены слова американского лидера, которые он произнес в июне прошлого года во время разговора с журналистами.

«Я был жертвой, а теперь я охотник», — говорится цитате.

День президента — официальный праздник в США. Событие отмечается в третий понедельник февраля и посвящено должности главы государства. По традиции, праздник приурочен ко дню рождения Джорджа Вашингтона.

5 февраля Трамп во время Национального молитвенного завтрака в Вашингтоне заявил, что хотел переизбраться на высший государственный пост ради своего эго. По словам американского лидера, представители Демократической партии США пытались помешать ему переизбраться, устраивая «махинации» на выборах 2020 года, когда победил Джо Байден. Однако спустя четыре года он все-таки смог достичь своей цели.

Ранее Трамп назвал себя самым нерасистским президентом после скандала с видео про Обаму.