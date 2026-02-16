На Олимпиаде произошло историческое событие

Впервые в истории на одной зимней Олимпиаде выступили мать и сын

Впервые в истории зимних Олимпийских игр на соревнованиях выступили мать и сын.

В Олимпийских играх в Италии приняли участие 46-летняя горнолыжница Сара Шлепер и ее 18-летний сын Ласс Гахиола.

На Играх 2026 года Шлепер выступала в супергиганте и гигантском слаломе. А Лассе принял участие в гигантском слаломе и слаломе.

Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии Открытия. Пока никто из них не сумел завоевать наград, лучший результат показал лыжник Савелий Коростелев, который оказался четвертым в скиатлоне.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов.

XXV зимние Олимпийские игры официально открылись в Милане и Кортина-д'Ампеццо в ночь на 7 февраля. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии открытия.

Ранее Савелий Коростелев опубликовал пост в преддверии марафона на ОИ-2026.