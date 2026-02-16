В Госдуме усомнились в способности Польши получить ядерное оружие

Польша, по оценкам экспертов, не способна получить ядерное оружие «ни с военно-технической, ни с политической точки зрения». Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Депутат прокомментировал слова президента Польши Кароля Навроцкого, который заявил, что Польша должна иметь собственное ядерное оружие, так как находится «на грани выживания».

Слуцкий напомнил, что в начале 2022 года о ядерных амбициях говорил и президент Украины Владимир Зеленский, что стало «последней каплей» и послужило «триггером» для начала СВО.

«Не советовал бы Навроцкому даже ради внутригосударственного пиара играть ядерными мускулами, которым к тому же вряд ли суждено появиться. Польша, по оценкам экспертов, не способна получить ядерное оружие ни с военно-технической, ни с политической точки зрения. Плясками на граблях Зеленского и словесной эскалацией можно напугать только местных панов, но никак не одну из крупнейших ядерных держав. Учите историю, говорил Черчилль, в ней все тайны политической прозорливости», — отметил Слуцкий.

Также член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник подчеркнул, что своими словами Навроцкий пытается привлечь внимание к своей стране, тогда как у Варшавы нет ресурсов для присоединения к «ядерному клубу».

В феврале издание Bloomberg написало, что Европа всерьез пересматривает потенциал ядерного сдерживания России и хочет создать собственный «ядерный зонтик» на фоне ухудшений отношений с США. Также агентство Reuters сообщало, что на начальной стадии находятся переговоры канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона по созданию совместных европейских сил ядерного сдерживания, однако они не направлены на замену «ядерного зонтика» США.

