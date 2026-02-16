Размер шрифта
Памятник в Париже изрисовали свастикой

Неизвестные нанесли на памятник в Париже свастику и угрозы известным личностям
Gonzalo Fuentes/Reuters

Неизвестные нанесли на статую Республики в Париже свастику и угрозы известным личностям. Об этом сообщает Le Figaro.

В публикации отмечается, что надписи призывали к расправе над бывшим министром культуры Франции Жаком Лангом. Также неизвестные призвали «расправиться с Ротшильдами».

По словам президента представительного совета еврейских учреждений Франции Йонатана Арфи, надписи, «к сожалению, не являются сюрпризом». По его словам, благодаря делу Эпштейна люди увидели возрождение насильственного антисемитизма в соцсетях.

До этого сообщалось, что Национальная финансовая прокуратура Франции начала предварительное расследование в отношении Жака Ланга и его дочери Каролин по делу об отмывании денег из-за их многократного упоминания в материалах по делу Эпштейна. Внимание прокуратуры привлекла офшорная компания на Виргинских островах, зарегистрированная Каролин Ланг и Эпштейном в 2016 году.

Ранее к экс-министру Франции приставили охрану на фоне угроз из-за связей с Эпштейном.
 
