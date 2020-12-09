Названа «цена» антироссийских санкций для Евросоюза

Введенные Евросоюзом в отношении России в марте 2014 года санкции каждый год обходятся экономике ЕС в €21 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз торгово-промышленной палаты (ТПП) Дюссельдорфа.

Наиболее пострадавшими отраслями оказались обрабатывающая промышленность, машиностроение, автомобилестроение и химическая промышленность Европы. Анализ проводил мюнхенский Институт экономических исследований Ifо по заказу Торгово-промышленной палаты.

Управляющий директор торгово-промышленной палаты Дюссельдорфа Грегор Бергхаузен отметил, что, например, убыток экономике Германии составляет €5,45 млрд.

Аналитики также пришли к выводу, что отмена ограничительных мер окажется полезна всем участникам санкционного процесса. Особую выгоду получит Восточная Германия. Если же действие санкций продолжится, то с точки зрения экономики проиграют все игроки.

«Если санкции будут ужесточены, финансовые потери возрастут, если они будут смягчены, можно будет снова увеличить продажи», — заключил Бергхаузен.

Евросоюз ввел антироссийские санкции 31 июля 2014 года из-за событий в Крыму. С тех пор их неоднократно продлевали.

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— Источник заявил, что все страны ЕС поддерживают продление санкций против России