Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до конца 2023 года

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заморозка накопительной пенсии продлевается до конца 2023 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы россиян идут на выплаты нынешним пенсионерам. Такая норма действовала до конца 2021 года, однако в прошлом году заморозку накопительной пенсии продлили до конца 2022 года.

Новый документ увеличивает срок действия этой нормы до конца 2023 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

«Откладывать с 25 лет»: о какой пенсии мечтают россияне

Госдума одобрила во II чтении продление заморозки накопительных пенсий

В Госдуме опровергли сообщения о проверках пенсионеров на допдоходы