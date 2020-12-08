Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до конца 2023 года
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заморозка накопительной пенсии продлевается до конца 2023 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы россиян идут на выплаты нынешним пенсионерам. Такая норма действовала до конца 2021 года, однако в прошлом году заморозку накопительной пенсии продлили до конца 2022 года.
Новый документ увеличивает срок действия этой нормы до конца 2023 года.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Откладывать с 25 лет»: о какой пенсии мечтают россияне
— Госдума одобрила во II чтении продление заморозки накопительных пенсий
— В Госдуме опровергли сообщения о проверках пенсионеров на допдоходы