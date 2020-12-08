Аналитики назвали «консервативность» расходов России тормозом ее экономики

Аналитики агентства «Национальные кредитные рейтинги» пришли к выводу, что восстановление экономики после пандемии коронавируса в следующем году будут тормозить «чрезвычайно консервативные» расходы России. Об этом сообщает РБК.

Так, расходы государства на преодоление сложной эпидемиологической ситуации отстают от ведущих стран мира. При этом в ближайшие годы в России не запланирована масштабная поддержка экономического роста через государственные расходы.

Старший экономист британской консалтинговой компании Oxford Economics Евгения Слепцова считает, что снижение госвложений отнимет у ВВП страны около 1 процентного пункта ВВП в грядущем году.

В Министерстве экономического развития России подчеркнули, что в прогнозе социально-экономического развития до 2023 года учтено сокращение бюджетных расходов.

В Минфине отметили, что в России предусмотрена постепенная нормализация бюджетной политики вместе с восстановлением деловой активности в нефтегазовой экономике.

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