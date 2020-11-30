Источник: ОПЕК отложил принятие решения по уровням добычи нефти на 2021 год

Министерская конференция стран ОПЕК отложит принятие решения по уровням добычи нефти в начале 2021 года до 1 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, участвующий в переговорах.

По словам источника, принятие решения было отложено, чтобы обсудить этот вопрос со странами, которые не входят в ОПЕК.

При этом формально встреча продолжается.

30 ноября в формате видеоконференции проходит встреча министров ОПЕК, по итогам которой нужно принять решение об уровнях добычи нефти на ближайшие месяцы 2021 года.

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