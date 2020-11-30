Россияне рассказали об активизации мошенников в сети в период пандемии

Россияне рассказали, что во время пандемии коронавируса стали чаще сталкиваться с интернет-мошенничеством. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты опроса, проведенного Центром социологических исследований АНО «Диалог».

Исследование показало, что за семь месяцев пандемии пострадавших от такого вида преступлений россиян стало в два раза больше, чем за семь месяцев до распространения заболевания. Так, до марта 2020 года с интернет-мошенниками сталкивались 25% опрошенных, с марта по сентябрь — 54%.

55% респондентов столкнулись с мошенничеством в соцсетях, 46% — через мобильную связь и 20% — через электронную почту. В основном злоумышленники проявляли интерес к банковским (86%) и паспортным (52%) данным.

37% опрошенных признались, что столкнулись с финансовыми потерями. Средний показатель потерь в результате мошенничества в сети составил почти 20 тыс. руб. на человека. При этом 83% столкнувшихся с интернет-мошенниками не обращались в полицию.

Генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский заметил, что в период пандемии люди стали чаще выходить в онлайн, особенно делать покупки в сети, что объясняет рост числа случаев мошенничества в интернете.

В опросе приняли участие 1,4 тыс. респондентов из 75 регионов России.

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