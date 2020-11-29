Средний размер ипотеки в РФ в октябре обновил рекорд

Средний размер ипотеки в октябре в России впервые вплотную приблизился к 3 млн руб., передает РИА «Новости» со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

По данным компании, россияне в среднем брали в октябре 2,96 млн руб., что больше показателей 2019 года на 13,8%.

Пи этом средняя сумма ипотечного кредитования в Московском регионе в октябре превысила 4,8 млн руб., увеличившись с начала года более чем на 140 тыс. руб. В других регионах показатель составляет 2,45 млн руб.

По данным ЦБ, банки в январе-сентябре выдали ипотечных кредитов на 2,7 трлн руб., что на 37,6% больше показателя годом ранее.

Средняя ставка по ипотеке в России по итогам сентября выросла до 7,32% с августовских 7,16%.

На рынке ипотечного кредитования в последние месяцы присутствуют, в основном, два фактора роста: государственная программа поддержки и снижение процентных ставок, напомнили в бюро. Помимо этого, недвижимость выросла в цене, особенно в крупных регионах.

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