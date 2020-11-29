Названы самые популярные направления по России осенью

Аналитики выяснили, какие направления путешествий по России стали самыми популярными осенью 2020 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Среди самых популярных авианаправлений оказались Москва, Сочи и Санкт-Петербург.

Также часто покупали билеты в Симферополь, Краснодар, Махачкалу, Минеральные Воды, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Казань.

На поезде чаще всего этой осенью россияне ездили в Москву, Санкт-Петербург и Краснодар.

В рейтинг популярных железнодорожных направлений также вошли Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Сочи, Екатеринбург, Тюмень, Адлер и Казань.

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