Европарламент одобрил резолюцию о заморозке средств для Минска

Депутаты Европарламента приняли резолюцию, призывающую заморозить переводы любых средств Евросоюза Минску, включая кредиты Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Документ поддержали 613 депутатов, против проголосовали 41 парламентарий.

Также в резолюции члены ЕП просят провести «оперативное, тщательное, беспристрастное и независимое расследование» смерти участника протестов в Белоруссии Романа Бондаренко.

Резолюция ЕП носит рекомендательный характер.

Ранее стало известно, что в больнице скончался 31-летний житель Минска Роман Бондаренко. Он был избит сотрудниками правоохранительных органов на «Площади Перемен».

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