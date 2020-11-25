ПСБ запустил онлайн-вебинары, разъясняющие процесс обслуживания госконтрактов

ПСБ организовал онлайн-вебинары для методологической поддержки предприятий ОПК по вопросам выполнения гособоронзаказа.

Как говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в среду, 25 ноября, в первой подобной встрече приняли участие 120 клиентов банка.

В частности, эксперты ПСБ рассказали участникам о последних тенденциях в области банковского сопровождения расчетов по ГОЗ, ответили на вопросы касательно особенностей открытия отдельных счетов, использования идентификатора госконтракта, а также обсудили нетиповые ситуации обслуживания ГОЗ.

Благодаря участию в этих мероприятиях предприятия «оборонки» совершенствуют свою финансовую грамотность для качественного выполнения гособоронзаказа.

«Организованные ПСБ очные встречи всегда вызывали повышенный интерес со стороны клиентов, — отмечает вице-президент — директор дирекции по сопровождению контрактов государственного оборонного заказа ПСБ Светлана Дмитриева. — Мы не стали останавливать их проведение на время пандемии, а решили трансформировать формат, чтобы сделать мероприятия максимально доступными и безопасными для всех участников с учетом текущей эпидемиологической ситуации».

Дмитриева считает, что важность подобного общения сложно переоценить, ведь гособоронзаказ – это очень живой процесс, все участники которого тесно связаны друг с другом и объединены одной задачей — своевременной поставкой продукции госзаказчику и, таким образом, выполнением госконтракта.

«Это же, в свою очередь, влияет на оборону и безопасность государства в целом», — подчеркнула она.

Отмечается, что ПСБ планирует проводить подобные онлайн-семинары регулярно, минимум один раз в месяц.