РБК: самарских налоговиков подозревают в создании преступной группы по уходу от НДС

Следственный комитет России подозревает бывших и действующих сотрудников налоговых органов Самарской области в создании одной из самых крупных в стране площадок по уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщает РБК со ссылкой на информированные источники.

Под подозрение СКР попали и региональные работники силовых структур, которые могли помогать налоговикам. По версии следствия, группа людей создала «сервис», которым пользовались подрядчики госкорпораций и крупных компаний в РФ, чтобы уклоняться от налогов. По словам источника в Налоговой службе, преступная группа помогла коммерческим компаниям уклониться от выплаты НДС на 4,4 млрд руб. Однако эта цифра составлена только из выявленных следствием нарушений.

По данным РБК, уже возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК «Превышение должностных полномочий». Подозреваемым грозит до четырех лет лишения свободы.

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