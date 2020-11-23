Bloomberg: США могут уступить лидерство Китаю по переработке нефти

В предстоящем году Соединенные Штаты могут уступить лидерство Китаю на мировом рынке нефтепереработки. Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз Международного энергетического агентства.

Отмечается, что в США закрываются нефтеперерабатывающие заводы, такие как Royal Dutch Shell Plc в Луизиане. Китай же, в свою очередь, строит не менее четырех новых предприятий, общая мощность которых составит 1,2 млн баррелей в сутки. В настоящее время лишь в Великобритании перерабатывают нефть в таком темпе.

Известно, что в мире упал спрос на топливо из-за пандемии коронавируса, это повлекло за собой сокращение добычи и переработки нефти на рекордные 1,7 млн баррелей. Более 50% из этого пришлось на американские заводы.

При этом в Китае растет спрос на нефть, в то время как в США и Европе из-за глубокого экономического кризиса он падает. Также нефть становится уже не столь актуальной из-за перехода к альтернативным источникам энергии.

По данным агентства, расширение нефтепереработки в КНР в сочетании со строительством заводов в Индии и на Ближнем Востоке сказывается на мировой энергетической системе. Китайские заводы сейчас набирают силу на международных топливных рынках, и это становится камнем преткновения как для США, так и для других стран Азии.

Эксперты исследовательской компании Wood Machenzie считают, что непосредственно в Азии будет производится больше половины мощностей для переработки нефти, при этом ориентироваться они будут на пластик.

Предполагается, что Китай обгонит Соединенные Штаты в ближайшие год или два.

Тем не менее, несмотря на увеличение мощностей в Китае, Индии и на Ближнем Востоке, отрасли могут потребоваться годы, чтобы восстановиться от ущерба, нанесенного пандемией COVID-19.

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