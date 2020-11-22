Состояние Маска выросло за неделю почти на $14 млрд

Основатель компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск за неделю увеличил свое состояние на $13,5 млрд, передает Forbes.

Утром 22 ноября капитал Маска в рейтинге миллиардеров журнала, где он занимает четвертую позицию, составил $104,5 млрд.

Предприниматель также поднялся на третье место в глобальном рейтинге миллиардеров Bloomberg. Агентство оценивает его состояние в $121 млрд.

Росту состояния Маска способствовал скачок акций Tesla почти на 20% на фоне новости о том, что компания до конца 2020 года войдет в индекс S&P. Маску принадлежит 21% акций Tesla.

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