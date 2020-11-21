Суд в США удовлетворил ходатайство о приостановке тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа

Федеральный суд столичного округа Колумбия удовлетворил 21 ноября ходатайство России о приостановке судебного разбирательства, в рамках которого бывшие акционеры ЮКОСа пытаются взыскать с РФ $50 млрд. Об этом сообщает ТАСС.

«Данное дело будет приостановлено до 18 ноября 2022 года или до завершения процесса в Верховном суде Нидерландов об отмене решения [апелляционной инстанции]», — говорится в сообщении.

Отмечается, что судья постановила, что ряд ходатайств РФ, в том числе о полном прекращении разбирательства «за отсутствием предметной юрисдикции», откладываются «до 18 ноября 2022 года или до решения спора в Верховном суде Нидерландов об отмене решения апелляционной инстанции» — в зависимости от того, что произойдет в первую очередь.

Так, обе стороны должны представить суду до 20 мая 2021 года и затем представлять каждые полгода совместные отчеты о развитии событий в Гааге.

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