Около 60% россиян стали больше тратиться на продукты питания в 2020 году

В текущем году 61% россиян стал больше тратиться на продукты питания. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные сервиса «Работа.ру» и IT-компании «Платформа ОФД».

При этом 46% граждан отметили рост расходов на на оплату ЖКУ, 26% — на медицину, а 25% — на транспорт.

Еще 18% процентов респондентов признались, что стали больше тратиться на одежду, 15% — на займы, кредиты и ипотеку, а 12% — на ремонт.

Менее 10% опрошенных в 2020 году повысили затраты на образование (9%), технику (7%), развлечения (5%) и путешествия (3%).

Согласно данным IT-компании «Платформа ОФД», за десять месяцев 2020 года в массовых категориях товаров россияне больше всего тратились на лекарства (средний чек в 2020 году вырос на 25% по сравнению с 2019 годом), продукты (на 19% выше) и гаджеты (на 17% выше).

При этом 55% граждан уверены, что в следующем году продолжат больше тратить на продукты питания, 51% — на ЖКУ, 34% — на транспортные расходы, 29% — на медицину.

В опросе, который предполагал возможность выбрать несколько вариантов ответов, приняли участие более 3 тыс. экономически активных россиян старше 18 лет.

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