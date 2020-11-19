В России могут запретить строительство апартаментов

Минстрой планирует законодательно утвердить статус уже возведенных апартаментов, но запретить их строительство в будущем. Об этом заявил заместитель главы ведомства Никита Стасишин, пишет РИА «Новости».

По его словам, в министерстве «были разные мнения» по этому вопросу.

«Под амнистию должно попасть то, что уже построено, оно должно быть учтено в объеме ввода жилья, но с какого-то момента мы должны честно друг другу ответить, что все — эта лавочка закрывается, с сегодняшнего дня мы строим только жилье», — сказал Стасишин.

Соответствующий законопроект ведомство планировало принять еще в 2016 году. Тогда ожидалось, что апартаменты будут приравнены к жилым помещениям в многоквартирных домах.

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