Минпромторг РФ хочет создать госрезерв лекарств для лечения коронавируса

Министерство промышленности и торговли России хочет создать резерв препаратов для лечения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава ведомства Денис Мантуров на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством, передает ТАСС.

По словам Мантурова, для начала необходимо решить проблемы с поставками лекарств в аптеки и медицинские учреждения, то есть «насытить рынок».

«У нас на самом деле нет задачи создавать мощности под каждый импортируемый препарат, который имеет крайне ограниченное применение в «мирное» время, но подушку безопасности необходимо иметь по всей номенклатуре», — сказал министр.

На сегодняшний день в РФ выявлено почти 2 млн случаев коронавируса, из них выздоровели более 1,5 млн человек, скончались — 34,3 тыс. пациентов. Число активных случаев — 456 528.

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